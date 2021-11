Un blender chauffant est un accessoire de cuisine qui saura rapidement se révéler indispensable dans votre cuisine. Il vous permettra de mixer vos aliments tout en le faisant chauffer. Cela vous permettra de cuisiner de délicieuses compotes, soupes et bien d’autres plats. Cependant, il peut être difficile de faire votre choix, étant donné que de nombreux modèles, disposant tous de leurs propres caractéristiques, sont disponibles sur le marché. Pour vous aider à faire votre choix, nous vous donneront la liste des blenders chauffants que nous préférons, tout en vous expliquant leurs avantages et leurs éventuels inconvénients avant de vous expliquer ce qu’est un blender chauffant et de définir quels sont les critères d’achat importants pour vous assurer de ne pas vous tromper lors de votre achat.

Les meilleurs blenders chauffants que nous préférons :

Moulinex LM841810 Moulinex LM965B10 Russell Hobbs 2 en 1 Photo Capacité 3 L 2.8 L 1.75 L Programmes 5 3 8 Poids du produit 2.4 4.6 3,1 Dimensions : 23 x 16 x 33 cm 38,6 x 29 x 27,6 cm 27,2 x 27,3 x 41 cm Puissance 1000 W 1100 W 800 W Garantie 1 an(s) 2 an(s) 1 an(s) Voir le prix €€ €€ €€

Etant donné le grand nombre de modèles disponibles sur le marché, vous pourriez avoir quelques difficultés à choisir le modèle de blender chauffant qui vous convient le plus. C’est pour cela que nous vous présentons les 5 modèles que nous préférons. Ce sont tous des modèles performants qui présentent en plus un excellent rapport qualité prix. Il serait tout de même étonnant que vous ne trouviez pas votre bonheur parmi ces 5 modèles.

Le Meilleur Blender Chauffant : Moulinex LM841110, pour une cuisine plus facile

Vous recherchez un blender chauffant performant et très polyvalent, qui vous permettra de réaliser de nombreuses recettes ? Ce blender chauffant de Moulinex est alors fait pour vous et vous facilitera vraiment la tâche en cuisine.

Si vous aimez les bonnes soupes et que vous adorez cuisiner, le blender Easy Soup LM841110 de Moulinex est sûr de faire votre bonheur. Ses nombreuses fonctions en font l’un des tous meilleurs disponibles sur le marché. Disposant d’un moteur d’une puissance élevée de 1000 Watts, vous n’aurez aucune difficulté à l’utiliser pour réaliser de délicieux potages et soupes, mais également d’alléchantes compotes. De plus, alors que sa cuve est d’une capacité d’1,2 Litres, une cuve de 3 Litres est également livrée avec ce blender chauffant.

En utilisant le blender Easy Soup LM841110 de Moulinex, préparer un plat ne devrait pas vous prendre plus de 30 minutes. Il permet de mixer efficacement grâce à la rotation de ses 4 lames extrêmement coupantes. Il est également très simple à utiliser puisque chaque bouton correspond à une fonction précise, ce qui fait que n’importe qui peut l’utiliser, même une personne qui n’a jamais utilisé un blender. Parmi ses cinq programmes, vous retrouverez une fonction nettoyage, qui vous permettra de nettoyer votre blender facilement et sans efforts, ainsi que quatre programmes qui vous permettront de faire des veloutés, des soupes avec morceaux, des compotes ou simplement de mixer.

Cependant, ce blender dispose de bien d’autres qualités. Il est par exemple totalement sécurisé et dispose d’une option spéciale qui permet de maintenir un plat au chaud pendant 40 minutes. Cela vous permettra de le consommer chaud tout en évitant tout risque de brulures. De plus, les parois du blender ne chauffent pas, ce qui vous évitera de vous bruler lorsque vous le manipulez, par exemple pour l’ouvrir. Il vous sera livré avec un livre de 30 recettes, ce qui vous permettra de profiter de recettes différentes, que ces soient des compotes ou des soupes, avec ou sans morceaux. De plus, vous pouvez même réaliser de la pâte à gaufre ou à crêpes, des glaces ou des smoothies. Enfin, il est léger et compact, ce qui fait que vous n’aurez aucun problème pour le ranger et vous pourrez même le transporter sans aucun problème. Si le blender chauffant Easy Soup LM841110 de Moulinex vous intéresse, vous le trouverez sur Amazon, où il est disponible au meilleur prix.

Le blender chauffant Moulinex LM906110 Soup & Co

On retrouve un deuxième blender chauffant Moulinex, ce qui prouve la grande qualité de cette marque. Son principal atout est sa grande puissance qui s’élève à pas moins de 1100 Watts. Une telle puissance vous permettra de préparer vos différentes en un rien de temps. Donc, si vous voulez un appareil qui vous fasse gagner du temps, le blender chauffant Soup & Co Moulinex LM906110 de Moulinex est parfait pour vous. Il vous permettra ainsi de préparer de nombreux plats, que ce soient des soupes chaudes ou froides, de la compote, un smoothie, vos sauces, un milkshake ou même un chocolat chaud, vous pourrez faire de nombreuses recettes avec ce blender. Vous pourrez même préparer de la pâte pour vos pâtisseries ou faire de la glace pilée. De plus, le livre de 30 recettes qui vous sera livré avec votre blender vous assurera de toujours avoir une idée pour vous faire plaisir, à vous et à votre entourage.

Une autre de ses qualités est sa grande simplicité puisque vous n’aurez à choisir qu’entre deux fonctions, le velouté ou le mouliné. Le velouté durera 30 minutes alors que le mouliné vous prendra 40 minutes. Vous pouvez de plus choisir parmi 5 vitesses différentes, à choisir en fonction de votre plat et de la dureté de vos aliments. Mais il propose également une grande capacité d’2,8 Litres, ce qui fait qu’il conviendra parfaitement aux familles nombreuses. Vous devriez également apprécié son design moderne puisque cet appareil de couleur blanche saura parfaitement s’intégrer dans n’importe quelle cuisine. Il est de plus compact et léger, ce qui vous permettra de ne connaitre aucune difficulté. Vous ne connaitrez pas non plus de difficultés pour le nettoyer puisqu’il dispose de la fonction auto clean. Enfin, il dispose d’une fonction pulse, grâce à laquelle vous pourrez mixer les aliments les plus durs, tels que la glace, le chocolat ou même des noix. Si vous êtes convaincus, il ne vous reste plus qu’une chose à faire, c’est de le commander sur Amazon.

Avis sur le blender Russell Hobbs Soup & Blend 2 en 1

Voici un autre blender chauffant qui saura totalement vous satisfaire. Il vous permettra de réaliser de délicieux plats tout en étant très fiable et très solide. Vous pourrez ainsi réaliser de sacrées économies tout en profitant de produits largement meilleurs que les produits préparés du supermarché. De plus, sa solidité vous permettra de l’utiliser régulièrement sans que cela n’endommage votre blender ou n’altère la qualité de vos préparations.

Outre sa solidité, un de ses plus gros atouts est sans aucun doute sa polyvalence. Vous pourrez ainsi l’utiliser pour faire des soupes, mais aussi des jus de fruits, des milk-shakes, des smoothies et plein d’autres recettes. De plus, réaliser toutes ces préparations est vraiment très simple, puisqu’il vous suffit d’appuyer sur le bouton qui correspond à ce que vous voulez réaliser. Il y a même une fonction pour maintenir la température de votre préparation pendant 1 heure, que ce soit garder votre soupe au chaud ou éviter que votre glace ne fonde. En plus de cela, vous pourrez choisir quelle texture vous voulez donner à vos plats. Vous pouvez par exemple de préparer une soupe bien mixée ou une compote avec des morceaux de fruits. Vous pouvez même l’utiliser pour préparer une sauce. En tout, ce n’est pas moins de 8 programmes que vous pourrez utiliser avec une facilité déconcertante. Il vous suffira en effet d’appuyer sur un bouton pour lancer le programme que vous désirez.

Une autre des grosses qualités du Blender Soup & Blend de Russel Hobbs est sa qualité de mixage. Vous pourrez ainsi mixer tous les fruits et légumes faciles à mixer, mais vous pourrez également mixer des fruits secs, tels que des noix, ou faire de la glace pilée. De plus, il peut tout à fait convenir à une famille grâce à sa grande capacité d’1,75 L. Disposant d’une puissance moteur de 800 Watts et d’un bol en acier inoxydable est recouvert d’une surface antiadhérente, il saura parfaitement pour la préparation de vos soupes, vos compotes, vos glaces et de vos smoothies. Enfin, son design moderne et compact vous permettra de facilement le ranger. Si vous voulez l’acheter à un prix attractif, vous pourrez le faire en vous rendant sur Amazon.

Blender Philips HR2202/80 900 w

Philips est une de ses marques d’électroménager qui ne nous déçoit jamais. Et le blender chauffant HR2202/80 ne fait pas exception à ce constat. Depuis sa création en 1891, la marque n’a cessé de s’améliorer, devenant une valeur sûre dans de nombreux secteurs. C’est un blender chauffant de très grande qualité qui vous permettra de vous mitonner de très nombreux plats variés tels que de la soupe, de la compote, des smoothies et plein d’autres choses. Il est de plus très simple à utiliser, puisqu’il vous suffit d’appuyer sur un bouton pour choisir parmi les 5 programmes disponibles, qui comprennent la préparation de veloutés, de moulinés, de smoothies et de compote, ainsi qu’une utilisation traditionnelle de mixeur. De plus, c’est un blender de très grande qualité, disposant d’un moteur efficace de 900 Watts et qui dispose d’un bol d’1,2 Litres en acier inoxydable. Sa grande solidité vous assure de pouvoir l’utiliser pendant de nombreuses années.

Un autre avantage du blender chauffant HR2202/80 de Philips est la présence d’un écran LCD à l’avant de l’appareil. Il vous permettra en effet de consulter de nombreuses informations, notamment l’heure à laquelle vous avez programmé sa prochaine utilisation. Parce qu’en effet, ce blender est programmable, ce qui vous permettra par exemple de profiter d’une bonne soupe chaude ou d’un smoothie rafraichissant en rentrant du travail. Un autre de ses avantages est que vous pourrez l’utiliser en profitant d’une grande sécurité puisqu’il est impossible de l’ouvrir en cours d’utilisation. De plus, pour qu’il démarre, vous devrez vous assurez qu’il est parfaitement installé.

En ce qui concerne le design de l’appareil, sa petite taille et son poids plume vous permettront de facilement le déplacer et le ranger. De plus, vous apprécierez de pouvoir choisir sa couleur pour qu’il s’accorde le plus parfaitement possible à vos gouts et à votre cuisine. De plus, vous pourrez le trouver à un prix très attractif sur Amazon. Alors qu’attendez-vous ?

Blender Cuisinart SSB1E 500 W et 1,75 L

Ce blender de la marque Cuisinart est l’un des tous meilleurs disponibles sur le marché. Il dispose en effet d’une puissance de moteur de 600 Watts alors que celle de sa résistance s’élève à 1000 Watts, ce qui fait que vous pourrez faire cuire vos différentes préparations en un rien de temps. De plus, la fin de la cuisson vous sera indiquée par une sonnerie. En utilisant ce blender, vous pourrez également choisir la température à laquelle vous faites cuire vos aliments. Vous pouvez en effet choisir entre des températures de 80, 90 et 110° Celsius.

Un autre de ses avantages est sa grande capacité puisqu’il peut contenir jusqu’à 1,75 litres d’aliments. Il est également très compact et léger, ce qui vous permettra de le ranger et de le déplacer sans aucun problème. Vous n’aurez pas non plus de problème de fiabilité car il présente une grande solidité, en partie parce qu’il est principalement constitué d’inox. Enfin, ce blender n’aura pas d’équivalent pour mixer vos aliments. Il le doit à l’utilisation de 6 lames très tranchantes qui permettront de mixer efficacement. Si ce produit vous intéresse, vous n’avez qu’à vous rendre sur Amazon pour le commander. Cependant, dépêchez-vous car il est victime de son succès et donc souvent indisponible.

Qu’est-ce qu’un blender chauffant ?

Un blender chauffant est un appareil qui ressemble énormément à un mixer, qui permet lui aussi de hacher des aliments et à émuler des sauces, mais il dispose également de nombreuses autres fonctions. C’est donc un type de mixer qui est très polyvalent puisqu’il vous permettra de faire de nombreuses choses en plus qu’un mixer traditionnel, notamment de faire monter des blancs en neige, de la pâte ou de la crème fouetter, mais également de faire cuire vos aliments tout en les mixant.

Il est donc très utile pour préparer des soupes ou des potages. Il suffit de tout mettre en vrac dans son Blender et c’est lui qui fait tout le travail. De plus, il est beaucoup plus puissant qu’un mixeur traditionnel et il peut contenir beaucoup plus de matière (liquide, crèmes, etc.), ce qui fait qu’un blender chauffant est largement supérieur à un mixeur traditionnel.

Les critères d’achat d’un blender chauffant :

Etant donné que vous trouverez un grand nombre de blender chauffants sur le marché et ils disposent tous de leurs propres spécificités. Il est donc important bien étudier tous les modèles pour savoir lequel convient le plus à vos besoins. Pour être sûr de ne pas vous tromper, vous devez donc étudier un grand nombre de critères que vous nous détaillons ci-dessous :

Sa puissance :

En ce qui concerne la puissance, deux données sont à étudier de près. La puissance de la résistance est en importante puisque c’est elle qui va chauffer le contenant du bol, et la puissance du moteur, qui va définir la vitesse et l’efficacité du hachage

Ce qui fait que plus la puissance de la résistance est élevée, plus le contenu du bol pourra être chauffer rapidement. Cependant, la puissance du moteur a encore une plus grande importance puisqu’elle permettra à vos aliments d’être hachés le plus rapidement et le plus efficacement possible. Nous vous conseillons donc de privilégier la puissance du moteur, même si celle de la résistance n’est pas à négliger. Il vaut en effet mieux que la cuisson dure un peu plus longtemps, mais que ce que vous cuisinez soit de grande qualité.

Cependant, l’utilisation que vous en faites aura énormément d’importance sur la puissance dont vous avez besoin pour le moteur. En effet, pour une utilisation occasionnelle, surtout pour faire de la soupe, qui sera donc cuisinée avec des légumes que vous ferez cuir et donc qui deviendront plus malléables, une puissance de 500 Watts vous suffira. Cependant, si vous prévoyez de l’utiliser de manière quotidienne ou pour faire des plats plus variés, nous vous conseillons de ne pas prendre un modèle avec une puissance inférieure à 1000 Watts.

Sa polyvalence :

Même si sa fonction principale est de mixer, il peut quand même être intéressant de jeter un œil à ses différentes fonctions. Elles vous permettront en effet de faire de nombreuses choses et de vous faciliter grandement la vie. Par exemple, pour les plats tels que la soupe, qui ne nécessitent pas une surveillance constante de votre part, il existe un mode automatique qui vous fera gagner un temps précieux. De plus, vous devrez également choisir le nombre de vitesses que vous souhaitez pouvoir utiliser. Nous vous conseillons de choisir un modèle avec au moins 3 vitesses. Cependant, cela ne vaut pas forcément le coup de prendre plus de 5 vitesses ; ce ne sera pas forcément utile. Une autre fonction intéressante est les programmes qui vous permettent de choisir la texture que vous voulez obtenir. Certains modèles disposent également d’une fonction pulse. Cette fonction est très intéressante si vous souhaitez mixer des aliments durs tels que de la noix ou si vous voulez faire de la glace pilée. Enfin, si vous avez des enfants, nous vous conseillons de vérifier que le modèle que vous choisissez dispose bien d’une sécurité. Un accident est en effet si vite arrivé.

Sa simplicité d’utilisation :

De l’électroménager performant ne rime pas forcément avec complexité, bien au contraire. Si vous achetez un blender chauffant, ce serait plutôt pour la simplifier. Donc, même si les blenders chauffants sont des appareils assez complexes, évitez les modèles trop compliqués. Privilégiez les modèles avec des programmes faciles à lancer et qui ne nécessitent pas d’innombrables réglages.

En effet, pour vous garantir un grand confort d’utilisation, un blender chauffant doit être aussi simple et intuitif que possible. Avouez qu’il serait dommage que vous achetiez un appareil et que vous ne l’utilisiez pas, en raison d’une trop grande complexité.

Sa fiabilité :

Nous imaginons bien que vous ne voulez pas vous acheter un blender chauffant tous les ans et que voulez qu’il vous fasse de nombreuses années. Pour éviter les mauvaises surprises, nous vous conseillons de vous orienter vers les grandes marques. En effet, ses dernières sont généralement synonymes de grande qualité et de grande fiabilité. Cependant, si vous voulez opter pour une marque moins connue, nous vous conseillons de bien observer la garantie et les avis des autres acheteurs. Mais c’est à votre propres risques et périls.

La qualité de son bol :

Le bol de votre blender chauffant va en effet être soumis à de très hautes températures. C’est pour cela qu’il doit être fiable et très résistant. Regardez donc sa matière et son épaisseur. De plus, sa contenance est également un élément important. Il serait en effet intéressant que le bol suffise pour toute les personnes de votre foyer, sachant qu’il faut compter en moyenne 300 ml par personne. Donc, pour une famille de quatre personnes, il vous faudrait un bol d’1,2 Litres.

Son prix :

Bien évidemment, le prix de votre blender chauffant est un élément important. Vous devez en effet choisir un modèle qui correspond au maximum à vos besoins, mais également à votre budget. C’est pour cela que nous proposons des produits à tous les prix, mais qui proposent toujours le meilleur rapport qualité prix.

En conclusion :

Même s’il peut parfois être difficile de faire son choix, notamment en raison du grand nombre de produits disponibles sur le marché, acheter un blender chauffant est une très bonne idée. Afin de vous aider à faire votre choix, nous avons donc décidé à vous expliquer comment choisir un blender à travers différents critères mais aussi en vous proposant une gamme de produits de grande qualité. Nous n’avons en effet sélectionné que des produits fiables, de très grande qualité et adaptés à toutes les bourses. De plus, tous les produits que nous proposons vous garantissent de toujours profiter d’un excellent rapport qualité prix.